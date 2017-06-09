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Экономика

Эксперт: отдельное межправсоглашение по "Северному потоку-2" не нужно

Сюжет:
Запуск второй очереди газопровода "Северный поток" (16)
19:1709.06.2017
(обновлено: 19:24 09.06.2017)
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства газопровода Северный поток-2. Архивное фотоИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для стоительства газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Необходимости в подписании межправительственного соглашения  между Евросоюзом и РФ по строительству "Северного потока-2" нет; переговоры по этому вопросу должны содействовать реализации проекта, а не препятствовать ей, считает юрист, профессор энергетического права университета Хельсинки Ким Талус.

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
ЕК согласовала запрос на мандат на переговоры по "Северному потоку-2"

Эксперт предоставляет консультации трансграничным инфраструктурным проектам, в том числе Nord Stream 2.

"Ответом на вопрос, необходимо ли специальное межправсоглашение для "Северного потока-2" должно быть "нет". Однако это не означает, что оно не может быть заключено", — пишет Талус в своей статье для журнала "Законодательство по нефти, газу и энергетике". В статье отмечается, что мнение автора личное и не зависит от Nord Stream 2.

Еврокомиссия в пятницу направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с РФ для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

Чего хочет Еврокомиссия

Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском союзе Владимир Чижов на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 201
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чижов о "Северном потоке-2": Берлину доверяют меньше, чем Киеву
На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ по ряду ключевых принципов работы газопровода.

Среди этих принципов ЕК перечисляла прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, возможность для третьих сторон прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Официальный представитель Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", еще в марте говорил РИА Новости, что компания не считает такие переговоры необходимыми, так как юридическая структура для реализации проекта ясна. В пятницу Nord Stream 2 AG заявил, что создание специальной юридической базы для "Северного потока-2" по политическим причинам приведет к дискриминации частных инвестиций в инфраструктуру ЕС.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

ЕК пока не сообщала, как будет действовать, если Россия откажется от переговоров.

Что может регулировать межправсоглашение

По мнению Талуса, главным вопросом является содержание возможного межправсоглашения.

Трубы для Северного потока - 2 . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт: споры вокруг "Северного потока-2" не помешают привлечь средства
"Будет неприемлемо, если единственным мотивом к заключению межправсоглашения будет желание Еврокомиссии, которая столкнулась с тем, что проект не попадает под действие европейского энергетического закона и третьего энергопакета, подвести "Северный поток-2" под действие законодательства "с заднего входа", через межправсоглашение, или хуже, блокировать проект по политическим причинам. Должна быть причина для переговоров по межправсоглашению, и роль межправсоглашения и вовлеченных в его заключение стран обычно заключается в содействии, а не противодействии", — говорится в статье.

Талус отметил, что реализация проекта не требует урегулирования каких-либо законодательных вопросов межправсоглашением. Процесс строительства газопровода регулируется международным и европейским правом и национальными законодательствами, функции оператора газопровода могут регулироваться решениями компании-оператора или соглашениями между компаниями, вовлеченными в управление газопроводом.

Не мешать получению разрешений

Еврокомиссия. Архивное фото
© Flickr / tiseb
В ЕК заявили, что не ставят целью блокирование "Северного потока-2"
При этом переговоры по заключению межправсоглашения не должны приостанавливать или откладывать процедуру получения разрешений на строительство от стран, по территории которых пройдет газопровод, или влиять на нее. "Европейское энергетическое законодательство не должно становиться фактором влияния на любые процессы, связанные с "Северным потоком-2", до подписания соответствующего соглашения", — считает эксперт.

"Необходимо четко разделить политические элементы от законодательных вопросов. Политические аспекты проекта не должны быть спутаны с регуляторными или законодательными аспектами", — пишет Талус.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Для реализации проекта необходимы разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии — в марте этого года, в Дании — в апреле.

© AFP 2017 / Eric PiermontПодписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2017 / Eric Piermont
Подписание соглашения о финансировании "Северного потока-2" между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
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