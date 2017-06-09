Сбербанк устранил технический сбой с картами

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сбербанк в пятницу вечером зафиксировал технический сбой, который длился 40 минут, однако он затронул менее 10% операций с картами, и в настоящее время все системы работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка.

Сложности с обслуживанием возникли только у тех клиентов Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка.

"Инцидент произошёл в 16.40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт. В данный момент все системы банка работают в штатном режиме", — говорится в сообщении банка.

В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир", уточнили в Сбербанке.