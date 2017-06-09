В Сбербанке сообщили о проблемах с обслуживанием карт

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Технический сбой наблюдается у Сбербанка: невозможно снять наличные с карт и сделать перевод онлайн, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"У нас идет технический сбой, отказы массовые. Вы не сможете сделать переводы через "Сбербанк онлайн", снять наличные", — сказали в банке.

Уточнили также, что отказы проходят по всем каналам обслуживания, и порекомендовали пока воздержаться от выполнения операций.

Когда планируется устранить неполадки, собеседник агентства не уточнил. Время ожидания ответа в колл-центре составляет около 10 минут.