Руденя: Тверская область приведет в порядок большую часть дорог к 2020 году

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Власти Тверской области поставили задачу к 2020 году привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог, особенно тех, на необходимость ремонта которых чаще всего обращают внимание жители региона, сообщает пресс-служба облправительства.

В программу включены дорожные объекты в Конаковском, Осташковском, Весьегонском, Калязинском, Кашинском и других районах.

"В прошлом году в регионе увеличили протяженность отремонтированных дорог до 224 километров. В текущем году запланирован ремонт и реконструкция 365 километров. Задача — до 2020 года привести в нормативное состояние большую часть региональных дорог, особенно тех, которые больше всего востребованы у населения", — сказал Руденя, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о деятельности правительства Тверской области за 2016 год.

Глава региона добавил, что в Конаковском районе центральным объектом программы дорожных работ станет автодорога "Москва — Санкт-Петербург" — Конаково —Иваньково". На этой трассе также отремонтируют четыре моста через реки Дойбица, Гусевка, Инюха и Сучёк. В Весьегонском районе приведут в порядок участки автодорог "Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна" и "Устюжна — Сандово — Молоково —Хабоцкое". Кроме того, продолжается реконструкция двух мостов через реки Лойка и Уйвешь в Краснохолмском и Бежецком районах.

В Калязинском районе ремонтные работы проведут на дорогах "Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец", "Калязин — Кашин — Горицы — Кушалино", а также на старом направлении по городу Калязин. Изношенные покрытия также восстановят на участках "Селижарово —Оковцы — Малое Ананкино", "Бежецк — Поречье", "Братково — Красное", "Москва — Рига" — Торопец — Плоскошь", "Бежецк — Кесова Гора — Кашин", "Тверь — Рождествено — 1-е Мая — Ильинское", "Вышний Волочек — Бежецк — Сонково", "Савватьево — Поддубье — Орша".

"Среди аварийных объектов, включенных в программу дорожных работ на 2017 год, — подъезд к Чуприяновке и тоннелю ("Москва — Санкт-Петербург" — Чуприяновка — Старый Погост"), дороги "Глазково — Мухино", "Дубна — Кимры — Горицы", "Москва — Санкт-Петербург" — Большие Борки — Нестерово — Черничено". В перечень объектов, подлежащих ремонту в 2017 году, включены направления "Черногубово — Андрианово", "Вышний Волочек — Есеновичи — Кувшиново", "Бологое — Кемцы — Березовский Рядок", "Пушкино — Ремязино- Ильинское". Также ведется ремонт мостовых сооружений. Сейчас ведется проверка смет ремонта этих объектов", — заключил Руденя.

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