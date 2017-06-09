В Центробанке отчитались по профициту текущего счета платежного баланса

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае выросло в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 27 миллиардов долларов, свидетельствуют материалы Банка России.

Как отмечает ЦБ, определяющим фактором такой положительной динамики стало укрепление профицита торгового баланса вследствие опережающего роста экспорта в условиях улучшения конъюнктуры мирового рынка топливно-энергетических товаров.

В то же время отмечалось некоторое увеличение дефицита баланса услуг, оплаты труда и вторичных доходов, но влияние указанных компонентов на величину текущего счета платежного баланса было существенно меньшим.

"В январе-мае 2017 года положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации, по оценке Банка России, составило 27 миллиардов долларов США, превысив показатель сопоставимого периода предыдущего года в 1,7 раза", — говорится в сообщении.