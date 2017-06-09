Руденя: господдержка нужна не только крупным, но и малым предприятиям АПК

ТВЕРЬ, 9 июн — РИА Новости. Аграрии Тверской области получили с начала 2017 года более 1 миллиарда рублей господдержки из бюджета региона, финансовая помощь оказана 166 предприятиям АПК и фермерским хозяйствам, 90 молодым специалистам, поступившим на работу в сфере сельского хозяйства. Кроме того, 21 молодой семье выплачены средства на приобретение жилья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, средства господдержки необходимо равномерно распределять как между крупными, так малыми и средними предприятиями.

"Президент РФ поставил задачу по эффективному развитию АПК. В Тверской области это должно быть выражено в росте объёмов производства, вводе в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, развитии малого и среднего бизнеса на селе, создании новых рабочих мест", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Среди основных направлений помощи государства — поддержка растениеводства, элитного семеноводства, племенного животноводства, производства молока, снижение нагрузки при страховании в области животноводства и растениеводства, возмещение затрат по производству льна, субсидии на приобретение машин и спецоборудования. Также в числе приоритетов — создание комфортных условий жизни на селе, поддержка кадрового потенциала сельхозорганизаций, обеспечение доступности кредитов, поддержка малых форм хозяйствования.

По данным пресс-службы, в 2017 году общий объём средств федерального и регионального бюджетов по отрасли сельского хозяйства в Тверской области составляет более 2,5 миллиардов рублей. В частности, на субсидирование краткосрочных кредитов, полученных малыми хозяйствами, направлено 74 миллиона рублей, на крупные инвестиционные кредиты — 1,3 миллиарда рублей. Порядка 25,4 миллиона рублей составили субсидии на приобретение новой техники. Объём таких субсидий по сравнению с 2016 годом увеличен в 3,5 раза, что позволит просубсидировать покупку более 180 машин.

Посевные площади в Тверской области в этом году планируется увеличить на 20 гектаров, а всего за ближайшие пять лет планируется ввести в оборот 100 тысяч гектаров сельхозземель, добавили в пресс-службе.

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