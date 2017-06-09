МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина перечислила стратегические направления деятельности ЦБ, среди которых, в частности, ценовая стабильность и развитие национальной платёжной системы.

"В своей деятельности ЦБ руководствуется стратегическими целями… Вот эти цели: ценовая стабильность, обеспечение устойчивости финансового рынка, доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса, развитие национальной платёжной системы и развитие технологий и поддержек инноваций на финансовом рынке", — сказала она, выступая в Госдуме.

Ранее в пятницу Дума на пленарном заседании продлила полномочия Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет.

Переизбранная глава регулятора также напомнила о своём выступлении в Госдуме четыре года назад и отметила, что с 2013 года "жизнь внесла свои коррективы".

"Никто тогда не ожидал внешних негативных факторов — санкций, падения цен на нефть. И поэтому на первый план деятельности ЦБ вышли задачи обеспечения финансовой стабильности", — сказала Набиуллина.

"Но, решая их, ЦБ старался не упускать стратегически важные направления деятельности, которые были обозначены четыре года назад и над достижением которых нужно работать и дальше", — заключила она.