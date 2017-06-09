Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ на пять лет

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Банка России на пять лет.
За время работы в ЦБ Набиуллина подвергалась критике со стороны ряда депутатов и предпринимателей за валютную политику, в том числе девальвацию рубля в 2014 году, и медленное снижение ключевой ставки. Одним из ее основных оппонентов в этой области является Столыпинский клуб, выступающий за быстрое снижение ставки ЦБ и эмиссионное финансирование экономики. Кроме того, объектом критики стала начавшаяся при Набиуллиной в 2013 году так называемая "расчистка" банковского сектора, в результате которой число банков в РФ сократилось примерно на треть.
Вместе с тем президент РФ Владимир Путин неоднократно публично выражал поддержку курсу, который проводит Центробанк под руководством Набиуллиной. К заслугам Набиуллиной можно причислить беспощадную борьбу с инфляцией. Так, в прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%. Именно при Набиуллиной начал в полную силу реализовываться механизм инфляционного таргетирования, и сейчас инфляция уже почти снизилась до целевого уровня в 4%.
Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий. По действующему закону "О Банке России", председатель ЦБ назначается на должность Госдумой сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов. А кандидатуру представляет президент РФ не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий действующего главы ЦБ. При этом одно и то же лицо не может занимать должность председателя Банка России более трех сроков подряд. Ранее глава ЦБ назначался на четыре года.