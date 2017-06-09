ЕК согласовала запрос на мандат на переговоры по "Северному потоку-2"

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006

Председатель совета директоров Nord Stream 2 Герхард Шредер и главный исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг после экскурсии по трубному заводу Europipe в Мюльхайме. Германия, 2006

БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия согласовала запрос к странам ЕС на получение мандата на проведение переговоров с российской стороной о создании специальной юридической структуры, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2", сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн.

"Сегодня ЕК приняла запрос к странам ЕС о мандате на переговоры с РФ о ключевых принципах для работы проекта газопровода "Северный поток-2", — сказал Винтерштайн на брифинге в пятницу.

Ранее сообщалось, что ЕК хочет запросить такой мандат у стран ЕС в ближайшее время.

"Еврокомиссия считает, что проект "Северный поток-2" не способствует (достижению — ред.) целей Энергосоюза за счет доступа к новым источникам поставок (энергоресурсов — ред.), маршрутам (поставок — ред.) или поставщикам, а также, что он может позволить одному поставщику еще более укрепить свою позицию на газовом рынке Евросоюза", — указывается в пресс-релизе ЕК.