Структура "Новатэка" получит лицензию на Гыданский газовый участок в ЯНАО

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. "Арктик СПГ 1" (дочерняя компания "Новатэка") выиграла аукцион на право получения лицензии на разработку Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, предназначенного для производства СПГ, заплатит за нее 2,26 миллиарда рублей, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"В аукционе по Гыданскому месторождению в ЯНАО победу одержала компания "Арктик СПГ 1". Торги завершились после одного шага, итоговый платеж составил 2,26 миллиарда рублей", — сказал Донской журналистам.

"Освоение участка — очередной этап приоритетного для государства проекта развития индустрии сжиженного природного газа (СПГ) на Ямале и Гыдане. Это возможность для выхода России на перспективный рынок, за счет которого будет обеспечиваться растущий уровень потребления газа в развивающихся странах", — отметил он.

"Россия сможет занять на этом стремительно растущем рынке СПГ значительную долю, адекватную своей гигантской ресурсной обеспеченности. Реализация потребует колоссальных инвестиций, даст синергетический эффект для территориального развития региона и промышленного развития страны в целом", — добавил министр.

В аукционе на Гыданское месторождение принимали участие две компании: "Арктик СПГ 1" и другая дочерняя компания "Новатэка" — "Новатэк-Юрхаровнефтегаз". Стартовый платеж на аукционе составлял 2 миллиарда рублей.

Среди лицензионных условий на разработку месторождения есть обязательное использование недропользователем ресурсной базы на месторождении для производства СПГ на существующих и планируемых на основании решений правительства РФ на территории ЯНАО мощностях по сжижению природного газа и объектах сопутствующей инфраструктуры. "Новатэк" планирует в 2017 году ввести в эксплуатацию первую очередь проекта "Ямал СПГ". Также компания планирует строительство завода "Арктик СПГ-2" на Гыданском полуострове в ЯНАО.