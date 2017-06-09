Рубль по 62 за доллар оптимален для импортозамещения, считает Мантуров

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Курс нацвалюты РФ на уровне 62 рубля за доллар является оптимальным для импортозамещения, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью агентству Блумберг.

При этом глава Минпромторга отметил, что, с другой стороны, укрепление рубля до 53-55 за доллар может привести к "стагнации" части проектов. Официальный курс доллара в РФ на 9 июня — 56,99 рубля за доллар.

"Как министр промышленности я поддерживаю ослабление рубля, но, к сожалению, не могу повлиять на его котировки. Мы поддерживаем постоянный диалог с Центробанком, и он нас слышит", — также заявил Мантуров.

Ранее в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России твердо уверен в преимуществах плавающего курса рубля, который балансирует интересы экспортеров и импортеров, и попытки воздействовать на курс, чтобы заставить его вопреки рыночным факторам двигаться в одну или другую сторону, "абсолютно неполезны для российской экономики".

Глава Минпромторга также отметил, что рад санкциям, наложенным на Россию из-за ситуации на Украине в 2014 году. "Благодаря им (санкциям — ред.) у нас есть мотивация развивать свою собственную промышленность", — сказал он. Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Кроме того, Мантуров отметил, что рад тому, что "инфляция в России снизилась до рекордного уровня, открывая перспективу снижения ключевой ставки". Ранее в июне глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил журналистам, что инфляция в РФ в годовом выражении в мае составит 3,9-4%. Таргет ЦБ по инфляции на текущий год — 4%, базовый прогноз МЭР — 3,8%.