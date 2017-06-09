Набиуллина рассказала, почему ЦБ поддерживает бюджетное правило

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Волатильность курса рубля пока слишком высокая для реального сектора экономики, поэтому ЦБ РФ поддерживает бюджетное правило, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы понимаем, что колебания курса — это проблема для нашей экономики. В повышенной волатильности нет ничего хорошего. И хотя сейчас волатильность рубля ниже, чем была два года назад, ниже, чем волатильность цен на нефть — вы видите, как ходят цены на нефть — и сопоставима уже с теми странами, которые находятся на таком же уровне развития, как и мы. Но, конечно, волатильность пока повышенная для реального сектора экономики", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Поэтому мы поддерживаем и введение бюджетного правила, которое позволяет снизить колебания курса рубля от внешней конъюнктуры, от цен на нефть", — добавила она.