Миллер получит 34 млн рублей за работу в совете директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер получит около 34 миллионов рублей вознаграждения за работу на посту председателя совета директоров "Газпром нефти" в 2016 году, сообщил корреспондент РИА Новости по итогам решения годового собрания акционеров компании.

Акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили "выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "Газпром нефть", не занимающим должности в исполнительных органах компании (не являющимися исполнительными директорами) — по 0,005% от показателя EBITDA по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год".

Скорректированный показатель EBITDA "Газпром нефти" по МСФО за 2016 год составил 456,198 миллиарда рублей, 0,005% от этой суммы составляет около 22,8 миллиона рублей.

При этом, Миллеру как председателю совета директоров "Газпром нефти" предлагается выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена совета директоров "Газпром нефти". Таким образом, глава "Газпрома" суммарно получит около 34,2 миллиона рублей вознаграждения за работу на посту председателя совета директоров нефтяной компании в 2016 году.

По итогам 2015 года предлагалось выплатить членам совета директоров по 20 миллионов рублей, Миллеру — около 30 миллионов рублей.