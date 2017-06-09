Миллер получит 34 млн рублей за работу в совете директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер получит около 34 миллионов рублей вознаграждения за работу на посту председателя совета директоров "Газпром нефти" в 2016 году, сообщил корреспондент РИА Новости по итогам решения годового собрания акционеров компании.
Скорректированный показатель EBITDA "Газпром нефти" по МСФО за 2016 год составил 456,198 миллиарда рублей, 0,005% от этой суммы составляет около 22,8 миллиона рублей.
При этом, Миллеру как председателю совета директоров "Газпром нефти" предлагается выплатить дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы вознаграждения члена совета директоров "Газпром нефти". Таким образом, глава "Газпрома" суммарно получит около 34,2 миллиона рублей вознаграждения за работу на посту председателя совета директоров нефтяной компании в 2016 году.
По итогам 2015 года предлагалось выплатить членам совета директоров по 20 миллионов рублей, Миллеру — около 30 миллионов рублей.