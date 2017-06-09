Атамбаев предложил создать Банк ШОС с офисом в Бишкеке

АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что настаивает на создании Банка Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с головным офисом в Бишкеке.

"Кыргызстан был одним из создателей ШОС, и приоритетом для нас остается создания банка ШОС. Мы настаиваем на том, чтобы банк был создан и головной его офис располагался в Бишкеке", — заявил Атамбаев на саммите ШОС, проходящем в Астане. Его слова передает в пятницу агентство Sputnik Киргизия

В конце прошлого года исполняющий тогда обязанности премьера Киргизии Сооронбай Жээнебеков заявил, что киргизская сторона считает важным вовлечение предпринимательских и финансовых кругов стран-участниц ШОС в реализацию проектов организации. По его словам, Киргизия также считает ключевым ускорение решения вопроса "согласования и запуска Банка развития и Фонда развития ШОС".

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.