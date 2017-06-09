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Экономика

Правительство Греции предложило принять меры экономии на 2,2 млрд евро

Сюжет:
Ситуация вокруг госдолга Греции (1543)
12:1609.06.2017
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© AP Photo / Yorgos KarahalisФондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фотоФондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Yorgos Karahalis

АФИНЫ, 9 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Правительство Греции внесло в парламент законопроект, предполагающий новые меры жесткой экономии на 2,17 миллиарда евро.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris,
Еврокомиссия заявила о необходимости выдать Греции очередной транш кредита
Кабинет министров внес проект как срочный 8 июня и требует проголосовать за него уже в пятницу, 9 июня, чтобы представить эти меры на заседании Еврогруппы 15 июня.

Меры жесткой экономии были включены как поправки в законопроект о ратификации международной конвенции о создании комитета по рыболовству в Средиземном море, хотя никакого отношения к рыболовству они не имеют.

Обсуждение законопроекта началось в 11 часов утра, голосование планируется провести в 17 часов.

Оппозиция обвинила правительство в нарушении всех регламентов парламента и заявила, что не поддержит поправки.

Пять поправок

Пять поправок предполагают замораживание пенсий до 2023 года, касаются необлагаемого налогом дохода, электронных аукционов по распродаже имущества должников, коллективных трудовых договоров, финансирования политических партий.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр. Архивное фото
© Ирина Калашникова
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Министр экономики Франции сообщил, когда Греции могут выделить новый транш
Все поправки относятся к так называемым предварительным условиям для продолжения финансирования со стороны кредиторов. Как говорится в пояснительной записке к поправкам, они приняты в соответствии с соглашением с четверкой кредиторов – МВФ, Еврокомиссией, Европейским центральным банком и Европейским механизмом стабильности.

Парламент Греции 19 мая голосами правящей партии принял законопроект о снижении пенсий с 2019 года и их замораживании до 2022 года. Сокращение пенсионных расходов должно было дать бюджетную экономию в размере 1% ВВП в год. Теперь этот срок может быть продлен до 2023 года, что сэкономит государству 250 миллионов евро.

Помимо этого, снижение порога необлагаемых налогом доходов переносится с 2020 года на 2019 год, что, по подсчетам генерального казначейства, также сэкономит 1% ВВП, или 1,92 миллиарда евро.

Две поправки дают в общей сложности 2,17 миллиарда евро бюджетной экономии.

Что касается финансирования партий, то законопроект запрещает использовать госфинансирование парламентских партий как гарантию для получения кредитов в банках или для погашения ранее полученных банковских кредитов.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© AP Photo / Jean Francois Badias
Еврокомиссия приветствует принятие парламентом в Греции реформ в экономике
Премьер-министр Алексис Ципрас ранее заявлял, что политические партии и средства массовой информации набрали в банках Греции ничем не обеспеченных кредитов на сотни миллионов евро, которые, по его словам, не собираются отдавать. Больше всего кредитов получили проигравшие выборы в январе 2015 года консервативная "Новая демократия" (НД) – 210 миллионов евро и левоцентристская ПАСОК – 190 миллионов евро. При этом, по словам депутатов, и возглавляемая Ципрасом партия СИРИЗА взяла в банках 8 миллионов евро.

Еще одна поправка повышает роль МВФ и европейских институтов кредиторов в реализации договоренностей с греческим правительством по сокращениям бюджета.

Оппозиция

Все оппозиционные партии сразу после внесения поправок выступили с резкой их критикой и заявили, что не поддержат их.

Секретарь парламентской группы ведущей оппозиционной партии "Новая демократия" Костас Циарас назвал "немыслимым и недопустимым" процедуру внесения важного законопроекта. По его словам, общество не проинформировано о новых мерах, депутаты не смогут высказать свое мнение.

Компартия Греции заявила о попытке государственного переворота в связи с тем, как правительство внесло пакет поправок. "Мы осуждаем правительство за неприемлемый подход и не будем участвовать в обсуждении, чтобы не легитимизировать этот процесс государственного переворота", — сообщили РИА Новости в пресс-службе КПГ.

Остальные партии также выступили против поправок.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Премьер Греции ждет от кредиторов выполнения их обязательств
Счетная палата, являющаяся одним из верховных судов в судебной системе Греции, единогласно заявила накануне, что замораживание пенсий до 2023 года противоречит конституции и европейскому праву. Однако мнение Счетной палаты в данном случае не является обязательным для парламента.

Профсоюзы решили немедленно провести митинг против продолжения политики аскетизма. В 15.30 возле парламента намерены собраться члены коммунистического профсоюза ПАМЕ – одного из крупнейших в Греции.

Еврогруппа

Правительство Греции торопится принять пакет законопроектов к заседанию Еврогруппы 15 июня, в надежде, что министры финансов стран еврозоны дадут вторую положительную оценку ходу греческих реформ и одобрят новые транши кредитов для обслуживания госдолга. В июле Греции предстоят платежи почти на 7,5 миллиарда евро.

Афины требуют одновременно со второй оценкой подписать соглашение об облегчении госдолга, составляющего более 180% ВВП – более 320 миллиардов евро.

Премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ципрас ждет "цунами инвестиций" в Грецию
На заседании 22 мая Еврогруппа решила продолжить переговоры с Грецией. После заседания Еврогруппы сообщалось, что Греция должна выполнить еще порядка 20 из 140 предварительных условий для продолжения финансирования.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси призвал на следующем заседании Еврогруппы прийти к соглашению, позволяющему выделить новый транш кредита для Греции, заявив, что обозначенные ранее болезненные для этой страны условия программ кредитования должны быть пересмотрены. "Мы должны найти решение на следующем заседании. Никто не поймет, если мы создадим новый кризис из ничего", — заявил Московиси в интервью немецкому изданию Wirtschaftswoche.

"Невозможно, чтобы после всех усилий Греции мы бы сделали точно такое же предложение, что и в прошлый раз, под девизом "хочешь — не хочешь, придется делать". Так не пойдет", — добавил он.

Ранее Московиси заявлял, что Греция выполнила все условия для того, чтобы выйти из процедуры принудительного сокращения дефицита бюджета, проводимой Еврокомиссией и существующей отдельно от программы финансовой помощи стране.

Между тем обозреватели в Греции сомневаются, что на заседании Еврогруппы 15 июня будут какие-либо договоренности по государственному долгу. Греческие министры говорят уже о том, что решение надо пытаться найти на саммите ЕС 22 июня. Однако обозреватели полагают, что до выборов в Германии греки послаблений не получат.

На 15 июня на площади Синтагма запланирован антиправительственный митинг с требованием отставки Ципраса, и такой же митинг планируется собрать 20 июня.

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