На саммит ШОС аккредитовали более 600 представителей СМИ

АСТАНА, 9 июн – РИА Новости. Более 600 представителей средств массовой информации аккредитованы на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, который начнет свою работу в столице Казахстана в пятницу, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Более 600 представителей СМИ аккредитованы на саммит ШОС в Астане, из них 466 — иностранные. Пресс-центр саммита уже начал свою работу", — написал Жайнаков на свой странице Facebook.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Узбекистане были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане Индия и Пакистан станут полноправными членами организации.