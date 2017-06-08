Министр экономики ОАЭ посетит Россию в июле

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Мансур посетит Россию 7-10 июля, сообщили РИА Новости в посольстве ОАЭ в Москве.

"Министр экономики посетит город Екатеринбург 7-10 июля в сопровождении делегации из трех персон: замминистра по вопросам международной торговли и промышленности, директора управления развития и поддержки предприятий и руководителя офиса министра", — сообщил источник в посольстве.

По словам источника, целью визита станет участие в "первой встрече министров промышленности". Других визитов министры ОАЭ, в том числе глава МИД, пока не планируют, сообщили в московском представительстве.

В Екатеринбурге 10-13 июля пройдет международная промышленная выставка Иннопром, проходящая ежегодно с 2010 года.