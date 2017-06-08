Темрезов: в КЧР заложили сады интенсивного типа на площади 200 гектаров

ЧЕРКЕССК, 8 июн — РИА Новости. Сады интенсивного типа на площади более 200 гектаров заложили в Адыге-Хабльском районе Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости глава КЧР республики Рашид Темрезов.

Интенсивный сад — инновационная технология, особенностью которой являются большое количество деревьев, а также их высокое плодоношение в течение двух-трех лет после посадки.

"Это приоритетный для Карачаево-Черкесии проект, который вошел в госпрограмму социально-экономического развития СКФО. Он рассчитан на три года: в следующем году общая площадь посаженных садов составит 120 гектаров, в том числе на территории еще одного района республики — Прикубанского", — рассказал глава региона.

Планируется, что в 2019 году ООО "Сады Карачаево-Черкесии" построит на этой площадке оптово-логистический центр для хранения как собственной плодово-овощной продукции, так и выращенной жителями республики на приусадебных участках.

Темрезов выразил уверенность, что у Карачаево-Черкесии есть хороший потенциал занять лидирующие позиции в производстве плодов и фруктов на отечественном рынке.

"Для Карачаево-Черкесии выращивание садов сразу в нескольких районах республики — это возрождение традиционной для нас отрасли, но теперь по самым современным технологиям, например, с применением бамбука в качестве опор или оздоровленных саженцев, впервые выращенных в России. Но самое главное, что в процесс садоводчества будут вовлечены многие жители республики. Они смогут приобретать отечественные саженцы, выращивать их у себя на личных подворьях", — пояснил Темрезов.

По поручению главы республики до конца 2017 года будут разработаны типовые проекты мини-садов интенсивного типа, которыми смогут воспользоваться жители республики.

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