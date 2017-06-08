Назначена дата рассмотрения дела ФАС против Microsoft

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ 24 июля рассмотрит антимонопольное дело против американской Microsoft по жалобе "Лаборатории Касперского", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Дело рассмотрят 24 июля в 10 утра", — сказал представитель ФАС.

ФАС в середине ноября 2016 года по жалобе "Лаборатории Касперского" возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. "Лаборатория Касперского" указала, что Microsoft существенно — с 2 месяцев до 6 календарных дней — сократила время для адаптации антивирусного ПО сторонних разработчиков к операционной системе ОС Windows 10. Такие действия, по мнению ФАС, ведут к необоснованным преимуществам для Microsoft на рынке ПО.

Во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала иск в Еврокомиссию (ЕК) и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз. В ФАС тогда сообщили, что перенесли рассмотрение дела в связи с тем, что ведомство решило выписать компании Microsoft предупреждение по признакам нарушения закона о конкуренции.