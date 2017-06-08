В "Газпроме" рассказали о планах по строительству "Силы Сибири" в 2017 году

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Газпром" планирует в текущем году построить более 1100 километров газопровода "Сила Сибири", сообщил журналистам зампред правления компании Виталий Маркелов.

"Газпром" ранее сообщал, что в текущем году планирует построить 663 километра газопровода "Сила Сибири".

"В этом году мы планировали 660 километров, но мы этот план перевыполним. Строительство газопровода идет опережающими темпами. Мы на сегодняшний день уже построили 774 километра магистрального газопровода", — сказал Маркелов.

"Зима была теплая, была возможность работать. Наши подрядные организации имеют возможность все работать с опережением плана. В этом году планируем построить более 1100 километров", — также добавил он.

По его словам, в 2018 году "Газпром" планирует построить более 600 километров "Силы Сибири". "Скорректируем планы на будущий год. Пока мы видим более 600 километров. Посмотрим на наши возможности уже в 2018 году", — добавил Маркелов.

В конце мая 2014 года "Газпром" и CNPC подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку российского газа в КНР в объеме 38 миллиардов кубометров в год по магистральному газопроводу "Сила Сибири". Общая протяженность газопровода составит около 4 тысяч километров, его работу будут обеспечивать восемь компрессорных станций общей мощностью 1331 МВт. В начале марта "Газпром" сообщил, что сохраняет планы по вводу газопровода в эксплуатацию с мая 2019 по май 2021 года.