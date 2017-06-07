ОАК планирует выпускать по 35-40 самолетов SSJ100 в год

УЛЬЯНОВСК, 7 июн — РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" планирует планирует в 2017 году поставить 38 самолетов SSJ100, далее будет стараться поддерживать уровень в 35-40 самолетов в год, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"В 2016 году было построено 24 самолета SSJ100, в том числе на экспорт 8. В текущем году мы ожидаем поставку 38 самолетов, ну и дальше планку в районе 35-40 самолетов (в год — ред.) будем пытаться поддерживать", — сказал Слюсарь на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по поддержке авиапрома.