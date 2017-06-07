Минпромторг: у регионов есть все возможности для поддержки малого бизнеса

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Местные и региональные власти обладают всеми инструментами для поддержки малых производителей, что может помочь также и в развитии небольших форм торговли, считает статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Местным и региональным властям даны все возможности, у них есть все механизмы и инструменты, чтобы активно поддержать малого производителя, создать для него преференциальные условия. И тогда крупные сети просто экономически не смогут подавить тех, кто занимается небольшим торговым бизнесом", — сказал Евтухов журналистам в кулуарах Недели российского ритейла.

Он пояснил, что потребитель всегда выбирает наиболее удобный способ покупки товаров, выгодную цену и качественную продукцию. Конкурентная среда в ритейле может создать и удобные торговые форматы, и приемлемую цену. "Мы сегодня по торговым площадям всех форматов существенно уступаем другим странам, в два-три раза. Нам есть куда расти, есть куда расти всем форматам. Нужно не бороться друг с другом, а находить нормальные компромиссные решения, чтобы поддержать всех", — добавил замминистра.

Евтухов отметил, что в ходе Недели российского ритейла состоялись ряд дискуссий, участники которых высказались за развитие мобильной торговли, малых торговых форматов. "Была хорошая дискуссия по развитию городских пространств, связанных со стрит-ритейлом. Очень интересные были подходы. Что приятно — было много архитекторов, которые работают в субъектах и муниципалитетах", — рассказал он.

В частности, в рамках недели ритейла Минпромторг и Российский совет торговых центров предоставили новый формат для размещения магазинов, кафе, предприятий обслуживания — торговые ряды. Площадь таких рядов составляет до 1,2 тысячи квадратных метров, они оснащены необходимыми коммуникациями, системами управления и могут быть размещены практически на любых площадках в жилых кварталах. Составной частью концепции являются открытые площадки для организации мини-рынков, временных ярмарок.

"Если подвести итог, то большинство — конечно, разные точки зрения были — согласилось с тем, что нужно не административно подавлять крупную торговлю и ставить дополнительные ограничения, их уже достаточно, а надо работать в тех условиях, которые есть… Нужно не подавлять крупные, а стабильно способствовать развитию малых и средних форматов торговли, которые, безусловно, являются важнейшим каналом продвижения для малых и средних производителей", — заключил замминистра.