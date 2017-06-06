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Экономика

Обращение Kaspersky в ЕК по Microsoft может стать успешным прецедентом

20:5906.06.2017
(обновлено: 21:07 06.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЛоготип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского. Архивное фотоЛоготип компании - разработчика антивирусных программ Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Обращение "Лаборатории Касперского" в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA) в отношении Microsoft вполне оправдано и справедливо, антивирусная компания имеет все шансы на успех в этом деле, считает директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. При этом в "Лаборатории Касперского" отметили, что рассмотрение дела может занять несколько лет.

Здание компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В "Лаборатории Касперского" прокомментировали жалобу в отношении Microsoft

Ранее во вторник "Лаборатория Касперского" сообщила, что подала жалобу в ЕК и FCA по поводу злоупотребления Microsoft доминированием на рынке операционных систем (ОС) и недобросовестной конкуренции на рынке решений для защиты от компьютерных угроз. Обращение компании в антимонопольные органы является прецедентом для антивирусной индустрии.

Как отметили в "Лаборатории Касперского", компания решила обратиться к регуляторам после того, как ее многочисленные запросы в Microsoft не были рассмотрены. При этом представители "Лаборатории Касперского" находятся в постоянном контакте с Microsoft по многим рабочим вопросам, которые касаются, в том числе, требований Microsoft к ПО для защиты от киберугроз.

Офис компании Microsoft под Парижем, Франция. Архивное фото
© AP Photo / Michel Euler
Microsoft готов ответить на вопросы ЕК по жалобе "Лаборатории Касперского"

"Я думаю, что шансы (выиграть дело — ред.) есть, и шансы неплохие. Потому что европейское законодательство серьезно подходит к такому роду вопросов", — сказал РИА Новости Григорьев.

"Если бы дело было о разбирательстве между двумя компаниями, одну из которых бы представлял русский бизнес, а другую — европейский. Тогда бы здесь решение европейских органов могло бы иметь политизированный характер. Но в данном случае речь идет о международных компаниях. Я думаю, что европейские регулирующие органы вполне независимо все это могут рассматривать", — полагает эксперт.

Претензии

Антивирусная компания считает, что после выхода Windows 10 компания Microsoft начала создавать препятствия для конкурирующих производителей решений для обеспечения безопасности. Помимо этого Microsoft, по мнению "Лаборатории Касперского", стала пытаться уговаривать пользователей отказаться от стороннего программного обеспечения в пользу своего собственного Windows Defender.

Сотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Эти действия Microsoft приводят к более низкому уровню защиты для пользователей, ограничению их права выбора и финансовым потерям как для пользователей, так и для производителей решений безопасности", — считает "Лаборатория Касперского".

По мнению Григорьева, компания Microsoft, действительно, благодаря своему монопольному положению в сфере ОС навязывает свой продукт и пользуется своими маркетинговыми возможностями. "Лаборатория Касперского" абсолютно справедливо поднимает этот вопрос", — отметил он.

Свобода выбора

"Лаборатория Касперского" просит ЕК и FCA рассмотреть публичные призывы и рекомендации Microsoft заменить уже установленное решение по безопасности от конкурентов своим продуктом, а также тот факт, что Microsoft, по мнению антивирусной компании, вводит пользователей в заблуждение, сообщая о свойствах и качествах Microsoft в рекламных объявлениях.

Магазин Guess. Архивное фото
CC BY 3.0 / Ramon FVelasquez / Guess, Cabanatuan City
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Помимо этого, Microsoft создает препятствия для обновления, а также для загрузки и установки решений безопасности от конкурентов, что затрудняет работу пользователей с программами и снижает их уровень защиты, добавляет "Лаборатория Касперского".

Компания отмечает, что в некоторых случаях при переходе на новую версию Windows 10, когда у пользователя установлено программное обеспечение по безопасности, которое несовместимо с ОС, перед началом процесса обновления ОС информирует пользователя о том, что все приложения будут сохранены. При этом происходит удаление драйверов стороннего ПО безопасности, что делает его непригодным, а пользователи теряют ранее оплаченную лицензию на программу, пишет компания со ссылкой на статистические данные службы поддержки, публикации в средствах массовой информации и соответствующий судебный процесс в США.

Самолет авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Неспособность пользователей полностью отключить или удалить Windows Defender нарушает их право решать, какие приложения устанавливать и запускать на своих устройствах, говорит "Лаборатория Касперского".

"Лаборатория Касперского" считает, что все вышеперечисленное ограничивает свободу выбора пользователей и создает не только неудобства для них при использовании сторонних программ на своих устройствах, но и снижает уровень их безопасности. Пользователь должен иметь возможность получать достоверную информацию о защите и использовать программы, которые он выбирает, без каких-либо препятствий", — пишет компания.

Перспективы дела

Как рассказал РИА Новости представитель антивирусной компании, в Европе рассмотрение дела может занять несколько лет, так как там нет жесткой регламентации по срокам.

Вид на Пхеньян. Архивное фото
© Flickr / comradeanatolii
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По его словам, согласно процедуре, антимонопольные органы в РФ проводят расследование содержания заявления, рассматривая и принимая по внимание фактическую информацию от обеих сторон ("Лаборатории Касперского" и компании Microsoft в данном случае), организуя слушания по делу с участием представителей обеих компаний до момента принятия решения. В Европе регулятор может в дополнение к этому взаимодействовать с каждым участником расследования напрямую, запрашивая необходимые материалы, пояснения, доказательства.

Отвечая на вопрос, возможен ли отзыв жалобы, в "Лаборатории Касперского" сказали, что европейские регуляторы уже заинтересовались деятельностью Microsoft, и даже если отзыв произойдет, это не повлияет на деятельность регулятора.

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