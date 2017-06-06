Клименко: России нужно ускорить процесс замены программного обеспечения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 июн — РИА Новости. России необходимо ускорить процесс замены программного обеспечения, чтобы безнадежно не отстать в мире в области развития интернета и информационной безопасности, заявил советник президента РФ Герман Клименко на международной конференции по информационной безопасности "Инфофорум".

"Государство должно показывать пример, создан реестр разработчиков отечественного ПО (программного обеспечения — ред.). Идут объёмы нарастания продаж отечественного программного обеспечения. Нам нужно меняться не в течение 5 лет, а в течение года, максимум двух, потому что интернет не прощает отставания, мы можем отстать безнадежно", — сказал Клименко.

"На текущий момент есть достаточно большой плацдарм по замене программного обеспечения в муниципалитетах, государственных ведомствах… Компании, государство двигаются в этом направлении, потому что это выгодно", — отметил он.

"Задача — вырастить своих собственных программистов, собственное программное обеспечение и не зависеть от коллег, которые на Западе вкручивают нам руки. В этом плане процесс идёт, на мой взгляд, достаточно неплохо, хотя видно, что ускорить его можно и это сделать просто необходимо", — заявил Клименко.

При этом важна кооперация между странами, в том числе между Россией и Китаем, добавил помощник президента. "У каждой страны есть свои наработки, у нас есть прекрасные наработки, у Китая есть шикарные наработки в области безопасности. Понятно, что мы не победим, если каждый будет разрабатывать своё… нужно обмениваться и эффективно внедрять иначе в противном случае мы отстанем", — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в прошлом году заявлял, что России нужно укреплять защиту от киберугроз в различных сферах, необходимо повысить устойчивость элементов инфраструктуры, финансовой системы и системы государственного управления.

Согласно вступившему в силу в 2016 году закону, российские ведомства должны при госзакупках отдавать приоритет отечественному софту, который можно найти в специально созданном реестре. Он насчитывал на конец 2016 года свыше 2,5 тысячи продуктов.

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