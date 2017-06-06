Ситуация с Катаром не станет препятствием для сделки ОПЕК, заявил Новак

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия не считает, что в настоящее время есть какие-либо препятствия для реализации соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), намерена продолжать исполнять его условия и не собирается предпринимать каких-либо действий в связи с ситуацией вокруг Катара, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИДа, как сообщило агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

"Мы никаких действий по этому поводу не собираемся предпринимать, и мы считаем, что соглашение должно продолжать реализовываться", — сказал Новак.

"Соглашение должно реализовываться, ничто этому не мешает", — также добавил он. При этом глава Минэнерго отметил, что в июне по плану пройдет заседание технического комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.