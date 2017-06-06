Новак встретиться в Астане с главной Минэнерго Саудовской Аравии

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак планирует в конце недели в Астане провести двустороннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях министерской конференции по устойчивому развитию энергетики.

"В Астане планируем встретиться, мы обговорим перед встречей перечень вопросов, будем обсуждать всю нашу повестку, как обычно",- сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи с аль-Фалихом в Астане.

Ранее Новак в интервью РИА Новости говорил, что планирует встретиться с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошом Шефчовичем в июне в Астане в рамках ЭКСПО-2017. Он отметил, что готов обсуждать поставки газа на Украину, если ЕК поднимет этот вопрос.