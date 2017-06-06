Порошенко считает победой позицию Стокгольмского суда по иску к "Газпрому"

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко считает победным промежуточное решение Стокгольмского арбитража по иску компании "Нафтогаз Украины" против "Газпрома" по контракту на поставку газа и что это решение позволило восстановить справедливость и защитить интересы Украины в энергетической сфере, сообщается на официальном сайте главы государства.

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева, в частности отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт и постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что баланс по решению Стокгольмского суда положительный для российской компании.

"Я могу констатировать, что это наша убедительная победа в защите интересов Украины", — заявил Порошенко во время встречи с замглавы МИДа Украины Еленой Зеркаль и главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. По его мнению, это стало возможным благодаря тому, что украинская команда с первых дней заняла позицию убедительной аргументации в Стокгольмском суде при защите интересов Украины, которая была очень хорошо юридически доказана.

"Наши совместные действия, усилия — и команды НАТО и юридических представителей и команды МИД, которая тоже оказывала большую помощь, позиция администрации президента и правительства сегодня позволили нам выйти на этот результат. Я поздравляю с этим вас и поздравляю весь украинский народ, наконец, защищены интересы государства, по крайней мере, в чрезвычайно важной энергетической сфере", — сказал Порошенко.

"Первое — это несправедливость и нерыночность принципа "бери или плати", — пояснил он, отметив, что такой пункт был отражен в украинском контракте, но отличался от принципов, которые были зафиксированы в европейских контрактах.

"Вторая позиция, которая, я считаю, важна — это то, что наконец газ должен перестать быть инструментом политического давления на Украину и источником коррупционных сделок для представителей прежней украинской власти. Наконец, цена на газ формируется по рыночному принципу, и это также наше безусловное достижение", — подчеркнул глава государства.