В "Лаборатории Касперского" прокомментировали иск против Microsoft

РИА НОВОСТИ. ОБРАЩЕНИЕ "ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО" В ЕК ПРОТИВ MICROSOFT — ПРЕЦЕДЕНТ ДЛЯ АНТИВИРУСНОЙ ИНДУСТРИИ, РАССМОТРЕНИЕ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ — КОМПАНИЯ