Россельхознадзор сжег 206 килограммов американской красной икры

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сотрудники управления Россельхознадзора по Белгородской области сожгли 206 килограммов красной икры горбуши американского производства, согласно маркировке продукт был предназначен для Украины, сообщается на сайте ведомства.

"Должностными лицами управления Россельхознадзора по Белгородской области и правоохранительных органов на трассе Москва — Крым у поселка Ивня был задержан автомобиль, в котором находилось девять коробок красной икры горбуши. Общий вес груза 206 килограммов. Коробки были сложены в багажнике и салоне легкового автомобиля", — говорится в сообщении.

Поясняется, что у владельцев груза, жителей Ростовской области, не было ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, кроме того, температурный режим перевозки груза был нарушен. При осмотре также выяснилось, что на коробках имеется маркировка, согласно которой икра была произведена в США, а страной получателя является Украина.

"В соответствии с "Правилами уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия и княжество Лихтенштейн и которые до 31 декабря 2017 года запрещены к ввозу в Российскую Федерацию"… продукция была уничтожена сотрудниками управления Россельхознадзора по Белгородской области путем сжигания", — также сообщает ведомство.