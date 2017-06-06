Вексельберг рассказал, как "вдохнуть новую жизнь" в инновационный рынок

СКОЛКОВО, 6 июн — РИА Новости. Партнерство крупных российских компаний со стартапами вдохнёт новую жизнь в инновационный рынок, считает президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2017, заявил, что крупные российские компании должны активнее сотрудничать со стартапами, а правительство и Госдума должны принять поправки, регулирующие вхождение этих гигантов в капитал малых инновационных компаний.

"Мне кажется, это очень важное направление, которое вдохнёт новую жизнь в инновационный рынок, если туда придет крупная корпорация. Надеюсь, что так оно и будет", — сказал Вексельберг журналистам.

"Будет ли это в виде определенного рынка, или приобретение корпорациями стартапов, либо приобретение доли… любой механизм годится. Хотелось бы, чтобы у нас появился фондовый рынок, на который эти компании могут приходить, и уже через инструменты фондового рынка работать с нашими стартапами", — добавил он.