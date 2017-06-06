Fitch: скандал вокруг Катара не влияет на его суверенный рейтинг

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не оказывает влияния на его суверенный рейтинг, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
"Решение нескольких правительств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, о разрыве дипломатических и экономических связей с Катаром, не оказывает непосредственного влияния на суверенный рейтинг Катара", — следует из сообщения. В настоящее время агентство оценивает суверенный рейтинг Катара на уровне "АА" со стабильным прогнозом.
Долгосрочное влияние
Агентство предполагает, что вовлеченные в данный спор страны будут стремиться избегать длительного противостояния с Катаром "Очень большая суверенная чистая позиция иностранного капитала в Катаре должна позволить ему управлять временными макроэкономическими нарушениями", — полагает агентство.
Внутренние сектора экономики
При этом туристический сектор Катара может пострадать от потери посетителей из Персидского залива, которые составляют почти половину от общего числа туристов в стране. Доходы государственной Qatar Airways снизятся из-за низкого трафика и необходимости отмены рейсов в результате закрытия воздушного пространства. Общее ослабление экономических настроений может затронуть сектор розничной торговли и недвижимости, полагает агентство.
Финансовый сектор
Как и в других секторах экономики, правительство прямо или косвенно импортирует значительную часть необходимых ему товаров и услуг. Правительство может также оказать финансовую поддержку тем секторам экономики, которые особенно затронуты текущими разногласиями Катара с рядом государств. "Однако любые сокращения капитальных расходов окажут положительное финансовое воздействие", — считает агентство.
Ни одна из объявленных до сих пор мер конкретно не нацелена на финансовый сектор Катара, указывает агентство.
"Fitch понимает, что из депозитов нерезидентов в коммерческих банках Катара (около 25% от общего объема) значительная часть приходится на государства Совета сотрудничества стран Персидского залива. Если бы произошел резкий отток этих депозитов, это может потребовать введения ликвидности из Центрального банка, и это может оказать дополнительное давление на расходы на финансирование и привести к дальнейшему замедлению роста кредитования", — отмечает агентство.
Fitch полагает, что все стороны будут стремиться к относительно быстрому решению конфликта. "Но существует значительная неопределенность", — указывает агентство.