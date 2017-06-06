Fitch: скандал вокруг Катара не влияет на его суверенный рейтинг

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Решение ряда стран разорвать дипломатические отношения с Катаром не оказывает влияния на его суверенный рейтинг, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

"Решение нескольких правительств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, о разрыве дипломатических и экономических связей с Катаром, не оказывает непосредственного влияния на суверенный рейтинг Катара", — следует из сообщения. В настоящее время агентство оценивает суверенный рейтинг Катара на уровне "АА" со стабильным прогнозом.

Долгосрочное влияние

Fitch отмечает, что если данный спор будет сохраняться на протяжении длительного периода времени, экономические и финансовые последствия для Катара будут более серьезными. Однако потенциальное влияние на рейтинги страны будет зависеть от нескольких факторов, включая политическую реакцию Катара и поддержание внутриполитической стабильности.

Агентство предполагает, что вовлеченные в данный спор страны будут стремиться избегать длительного противостояния с Катаром "Очень большая суверенная чистая позиция иностранного капитала в Катаре должна позволить ему управлять временными макроэкономическими нарушениями", — полагает агентство.

Внутренние сектора экономики

Экспорт газа Катара в ОАЭ через газопровод "Дельфин", по-видимому, не изменится, при этом страна имеет возможность перенаправить экспорт газа по международным судоходным путям. Закрытие границ и утрата установленных маршрутов импорта, если они будут длительными, приведут к росту инфляции, поскольку большинство продовольственных товаров импортируются из Саудовской Аравии или через нее, считает Fitch. Крупные инфраструктурные проекты могут быть отложены или их стоимость будет переоценена, если поставки строительных материалов из ОАЭ прекратятся.

При этом туристический сектор Катара может пострадать от потери посетителей из Персидского залива, которые составляют почти половину от общего числа туристов в стране. Доходы государственной Qatar Airways снизятся из-за низкого трафика и необходимости отмены рейсов в результате закрытия воздушного пространства. Общее ослабление экономических настроений может затронуть сектор розничной торговли и недвижимости, полагает агентство.

Финансовый сектор

"Последствия для финансов правительства Катара неясны", — отмечает Fitch.

Как и в других секторах экономики, правительство прямо или косвенно импортирует значительную часть необходимых ему товаров и услуг. Правительство может также оказать финансовую поддержку тем секторам экономики, которые особенно затронуты текущими разногласиями Катара с рядом государств. "Однако любые сокращения капитальных расходов окажут положительное финансовое воздействие", — считает агентство.

Ни одна из объявленных до сих пор мер конкретно не нацелена на финансовый сектор Катара, указывает агентство.

"Fitch понимает, что из депозитов нерезидентов в коммерческих банках Катара (около 25% от общего объема) значительная часть приходится на государства Совета сотрудничества стран Персидского залива. Если бы произошел резкий отток этих депозитов, это может потребовать введения ликвидности из Центрального банка, и это может оказать дополнительное давление на расходы на финансирование и привести к дальнейшему замедлению роста кредитования", — отмечает агентство.

Fitch полагает, что все стороны будут стремиться к относительно быстрому решению конфликта. "Но существует значительная неопределенность", — указывает агентство.