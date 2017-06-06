МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" рассматривает вопрос о выходе из турецкой Bosphorus gas, сообщил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

B‎osphorus Gaz — турецкий импортер и дистрибьютор газа. Структуры "Газпрома" стали акционерами компании в 2004 году, на данный момент "Газпрому" принадлежит 71% компании.

"События на турецком рынке носят сложный характер, в том числе в связи экономической ситуацией в Турции, потому что последние политические события очень сильно повлияли на курс турецкой лиры. Кроме того, цены остаются регулируемыми, действует механизм субсидирования для газа, который продает компания Botas, поэтому фактически свободного рынка, несмотря на то, что был принят в свое время газовый закон, как не было полноценного, так и нет", — пояснил Медведев.

"В связи с этим, тем более что какие действия принимаются с другими частными компаниями турецкой стороной, мы стали рассматривать вопрос о, может быть, на текущем этапе, и выйти из этого актива по экономическим соображениям и соображениям непредсказуемости. Это никак не влияет на наши взаимоотношения с турецкими партнерами", — сообщил Медведев.