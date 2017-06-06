Заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев на пресс-конференции на тему: Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу

Заместитель председателя правления компании Газпром Александр Медведев на пресс-конференции на тему: Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" и Болгария обсуждают развитие газотранспортной системы (ГТС) в стране, есть много направлений поставок газа по второй нитке "Турецкого потока", сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Варианты распределения газа второй нитки "Турецкого потока" разнообразны, в том числе, помимо направления на Италию, есть направление на cевер… Мы с болгарскими коллегами обсуждаем варианты развития газотранспортной системы Болгарии. Я подчеркиваю, именно об этом пока идет речь", — сказал Медведев.

Правительство Болгарии ведет переговоры с российским "Газпромом" по поводу вариантов поставок газа в Южную Европу, сообщила ранее болгарская газета Capital со ссылкой на неназванных чиновников. Среди обсуждаемых вариантов — по ветке "Турецкого потока" или через Болгарию. Таким образом, Болгария сохранит свою роль в качестве транзитной страны, отмечало издание.

"Хочу напомнить историю: все для начала строительства "Южного потока" в направлении Болгарии было готово. Были трубы, были трубоукладчики… Болгария, видимо, под давлением извне, приняла решение заблокировать строительство "Южного потока" и мы этот проект официально закрыли. Хотя говорят, что в одну реку дважды войти нельзя, но можно по другому руслу попробовать",- сказал Медведев.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по "Южному потоку", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и министр энергетики Республики Болгария Теменужка Петкова в рамках Петербургского международного экономического форума-2017 обсудили вопросы организации поставок газа в республику в долгосрочной перспективе. Стороны отметили плодотворное сотрудничество между ПАО "Газпром" и ЕАД "Булгартрансгаз" в области транзита природного газа через территорию Болгарии в третьи страны.