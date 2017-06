"Газпром" опроверг отмену правила take or pay в контракте с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".

"Один вопрос только затронули (публично — ред.), что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — заявил Медведев журналистам.

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов на поставку и транзит газа, российская компания требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов.

В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.

Ранее в "Газпроме" подтвердили получение промежуточного решения и заявили, что документ еще предстоит проанализировать. В компании отметили, что бумага лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо конкретных сумм.

Правило take or pay широко распространено в торговой практике и минимизирует риски поставщика товара или услуги. Покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок.