"Газпром" опроверг отмену правила take or pay в контракте с "Нафтогазом"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что Стокгольмский арбитраж не отменял правило take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".
"Газпром" и "Нафтогаз" судятся с июня 2014 года из-за контрактов на поставку и транзит газа, российская компания требует взыскать с Киева 37 миллиардов долларов.
В конце мая арбитраж вынес промежуточное решение, текст которого пока не обнародован. При этом "Нафтогаз" и украинский МИД утверждают, что суд удовлетворил основные требования Киева: отменил условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, а также постановил пересмотреть формулу цены, начиная с 2014 года.
Правило take or pay широко распространено в торговой практике и минимизирует риски поставщика товара или услуги. Покупатель обязуется в любом случае оплатить определенную часть поставок, независимо от фактических закупок.