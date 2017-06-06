Экваториальная Гвинея призвала другие страны Африки присоединиться к ОПЕК

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Экваториальная Гвинея, недавно вступившая в ОПЕК, призывает другие африканские страны присоединиться к организации, заявил министр горнорудной промышленности и углеводородов страны Габриэль Мбега Обиангу Лима.

"Присоединитесь к ОПЕК, чтобы бороться за ваши ресурсы", — приводит агентство Блумберг заявление министра, сделанное на конференции в Кейптауне.

По словам министра, Экваториальная Гвинея стала членом ОПЕК после приглашения Габона. "После того, как мы обсудили с ними, мы поняли выгоду", — отметил Лима.

Экваториальная Гвинея в конце мая стала новым, 14-м членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). До этого в организацию входили 13 стран — Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла.

Экваториальная Гвинея, по данным с сайта ЦРУ, в 2015 году добывала 250 тысяч баррелей нефти в сутки (34-е место в списке стран по объему добычи). Доказанные запасы нефти по состоянию на 1 января 2016 года составляли 1,1 миллиарда баррелей.