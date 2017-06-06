"Газпром" готовится поставить рекорд по экспорту в дальнее зарубежье

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" не исключает нового рекорда по экспорту газа в дальнее зарубежье в 2017 году, план в 178 миллиардов кубометров будет преодолен, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Поскольку 2017 год начался очень впечатляюще, установлены новые рекорды суточные (поставок газа на экспорт — ред.) и мы идем с опережением нашего экспортного графика на 9,5 миллиарда кубометров, а по графику прошлого года опережение составляет 8,5 миллиарда кубов, что дает очень хорошие шансы, если быть даже очень-очень осторожным оптимистом, то уже сегодня можно заявить, что планку в 178 миллиардов кубометров мы уж точно преодолеем. Я не исключаю, что будет установлен и новый рекорд (объема поставок газа на экспорт — ред.)",- сказал Медведев.

В 2016 году "Газпром" увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12,5% — более чем до 179,3 миллиарда кубометров, что стало историческим максимумом.