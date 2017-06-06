Башкирия поддерживает увеличение исковых требований к АФК "Система"

УФА, 6 июн — РИА Новости. Башкирия поддерживает увеличение исковых требований к АФК "Системе" до 170,6 миллиарда рублей, заявил представитель Башкирии в суде.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. Сумма иска сначала составляла 106,6 миллиарда рублей, однако позже "Роснефть" подала в башкирский арбитраж ходатайство об увеличении суммы до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

В ходе заседания суда представитель Башкирии сначала сказал, что министерство земельных и имущественных отношений республики предварительно не против увеличения суммы иска "Роснефти" до 170,6 миллиарда рублей и будет изучать уточненные требования, а позднее выразил официальную позицию, которую попросил внести в протокол судебного заседания.

"Прошу занести под протокол, что министерство поддерживает исковые требования об увеличении требований", — сказал представитель Башкирии.

АФК "Система" со своей стороны высказалась против увеличения суммы иска и считает, что "Роснефть" должна была не увеличивать исковые требования, а подавать отдельное заявление о взыскании 63 миллиардов рублей.