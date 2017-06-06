Ситуация с Катаром грозит обрушить цены на нефть, заявил эксперт

БАКУ, 6 июн — РИА Новости, Вугар Гасанов. Геополитическая напряженность вокруг Катара способна обрушить цены на нефть и поставить крест на соглашении ОПЕК и стран, не входящих в картель, о снижении нефтедобычи, заявил РИА Новости экономист, председатель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в конце мая продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

"Ситуация вокруг Катара уже отражается на мировом рынке нефти. Наперекор многим ожиданиям, мы констатируем падение цен на нефть. Причиной снижения также являются напряженные отношения членов ОПЕК. Есть большой риск того, что будет поставлен крест над соглашением ОПЕК+ по снижению нефтедобычи и обязательства не будут выполнены", — считает экономист.

Эксперт считает, что напряженность вокруг Катара разделила членов ОПЕК на два лагеря.

"А это в свою очередь создаст препятствие для проведения мониторинга по исполнению соглашения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. С другой стороны, также может быть поставлен крест на идеях о дополнительном снижении нефтедобычи в еще больших объемах в перспективе. Необходимо также обратить внимание на тот факт, что блокада Саудовской Аравией Катара не создала проблем для второй в экспорте нефти. То есть предложение на рынке остается неизменным, но есть ряд психологических факторов, которые, так или иначе, влияют на цены на нефть. Если в экспорте катарской нефти не будет уменьшений, в не очень далекой перспективе будем констатировать резкое падение цен на нефть", — резюмировал он.

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