"Газпром" с партнерами договорились о финансировании Nord Stream 2

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" и зарубежные партнеры по проекту "Северный поток-2" 2 июня заключили соглашение о дефицитном финансировании "Северного потока-2", следует из материалов "Газпрома".
Кредиты будут предоставлены партнерами по проекту по ставке EURIBOR + от 5,75 % до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования), говорится в сообщении.
В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".