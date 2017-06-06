"Газпром" с партнерами договорились о финансировании Nord Stream 2

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. "Газпром" и зарубежные партнеры по проекту "Северный поток-2" 2 июня заключили соглашение о дефицитном финансировании "Северного потока-2", следует из материалов "Газпрома".

"Соглашение о дефицитном финансировании регулирует обязательства по предоставлению кредита в адрес Nord Stream 2 AG в случае непривлечения — недостаточного привлечения проектного финансирования (до 70% общих затрат по проекту, или до 6,65 миллиарда евро)", — говорится в сообщении.

Кредиты будут предоставлены партнерами по проекту‎ по ставке EURIBOR + от 5,75 % до 6,75% годовых (в зависимости от объема финансирования), говорится в сообщении.

В конце апреля Nord Stream 2 AG и европейские партнеры подписали соглашения о финансировании "Северного потока-2". "Газпром" отмечал, что партнеры по "Северному потоку-2"- Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — предоставят компании Nord Stream 2 AG кредиты по ставке 6% годовых до 2019 года. При этом финансирование Nord Stream 2 предоставит и сам "Газпром" на таких же условиях.

Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 миллиарда евро. Вклад каждой из пяти компаний составит около 950 миллионов евро. При этом Nord Stream 2 планирует привлечь 70% на строительство газопровода в рамках проектного финансирования.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".