Правительство Башкирии выступит соистцом в споре "Роснефти" и АФК "Система"

УФА, 6 июн — РИА Новости. Суд привлек правительство Башкирии к спору "Роснефти" и АФК "Система" по "Башнефти", передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитраж Башкирии во вторник рассматривает иск "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", которая до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций башкирской нефтяной компании. Правительство Башкирии попросило привлечь его к делу как акционера "Башнефти".

"Привлечь Министерство земельных и имущественных отношений к участию в деле в качестве соистца", — огласила решение судья Ирина Нурисламова.

АФК "Система" ранее в ходе заседания выступила против привлечения Башкирии в качестве соистца. "Мы полагаем, в данном случае закон не допускает рассмотрения спора при участии соистцов, у нас сама "Роснефть" является исключительным представителем "Башнефти", — сказал юрист АФК.

Сумма иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК сначала составляла 106,6 миллиарда рублей, однако позже "Роснефть" подала в башкирский арбитраж ходатайство об увеличении суммы до 170,6 миллиарда рублей в связи с обесценением рубля.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял, что иск связан с возможным выводом активов. АФК "Система" в своих заявлениях отмечала, что речь идет об убытках, якобы понесенных истцами в связи с реорганизацией "Башнефти". При этом корпорация неоднократно заявляла о необоснованности претензий.