В Москве 5-10 июня пройдет неделя российского ритейла

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Выработке новых подходов к решению проблем развития розничной торговли посвящена третья Неделя российского ритейла, которая проходит с 5 по 10 июня в московском Центре международной торговли, сообщают организаторы мероприятия — Минпромторг РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

В пленарном заседании Недели, которое состоится 6 июня, как ожидается, примет участие глава Минпромторга Денис Мантуров. Дискуссия будет посвящена теме российского ритейла в условиях цифровой экономики. На ней будут поднять вопросы автоматизации ключевых бизнес-процессов отрасли, сформированы подходы к цифровой трансформации бизнеса и рынка труда, рассмотрены возможности реализации омниканальности в розничной торговле, обсуждены меры государственного регулирования в условиях цифровой экономики.

В тот же день пройдёт экспертная дискуссия "Fashion retail: состояние и новые возможности", с участием представителей Минпромторга, ведущих российских и зарубежных компаний по производству одежды и обуви. Они обсудят современное состояние и трансформацию индустрии розничной торговли, задачи и наиболее эффективные форматы ритейла, новые технологии производства. Кроме того, в повестке дня — вопросы слияния fashion-сетей, а также конкуренции интернет-торговли и российских fashion марок.