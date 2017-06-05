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Экономика

Руденя: необходимо расширять "цифровой" функционал МФЦ

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (760)
17:4205.06.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТВЕРЬ, 5 июн — РИА Новости. Глава Тверской области Игорь Руденя считает необходимым расширить функционал региональных МФЦ, включив в него медицинские услуги, социальный сектор, образование и другие отрасли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства области.

Руденя выступил на совещании с членами регионального правительства по итогам ПМЭФ-2017, где область впервые была представлена отдельным стендом.

"Президент России, выступая на форуме, обратил особое внимание на необходимость активного развития цифровой экономики. В тверском регионе необходимо в первую очередь обеспечить полноформатный режим работы многофункциональных центров", — привел собеседник агентства слова Рудени.

Он подчеркнул, что МФЦ, в частности, должны обеспечивать гражданам возможность воспользоваться цифровой регистратурой в учреждениях здравоохранения, электронной очередью и другими подобными услугами.

Руденя также поручил Минэкономразвития региона актуализировать меры поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе, в сельском хозяйстве, уделяя особое внимание стартапам. "У бизнеса есть много предложений и идей. Нужно внедрять их в реальную экономику, смотреть, в каких секторах есть потенциал, и развивать его", — считает губернатор.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
Тверская область рассчитывает на рост турпотока в 2017 году на 10-15%
В сфере туризма перед областью стоит задача привлечь поток иностранных туристов, посещающих сейчас только Москву и Санкт-Петербург. "Нужно чтобы этот  поток задерживался в Тверской области.

Так мы прирастим экономику. Это позволит увеличить потребление товаров и услуг, вырастет спрос на жилье, аренду офисов, продукцию малого и среднего бизнеса",- отметил Руденя.

В пресс-службе напомнили, что на площадке ПМЭФ Тверская область подписала соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ и "Роснефтью", проведены переговоры с председателем совета директоров "Газпрома" Виктором Зубковым, руководителем "Росавтодора" Сергеем Кельбахом, председателем Среднерусского банка Сбербанка Игорем Артамоновым, председателем набсовета SFT Group Анатолием Штейнбергом.

По мнению члена Общественной палаты Тверской области Алексея Моторкина, Тверская область в рамках форума "заявила о себе на качественно новом уровне: впервые регион не просто кочевал по экспертным площадкам, а представил собственную".

"Новый формат  свидетельствует  о том, что губернатор Игорь Руденя продолжает успешно позиционировать Тверскую область  среди других субъектов страны. Для продвижения региона используются эффективные инструменты, предлагаемые форумом. Это изучение деловых и управленческих практик других территорий, привлечение институций государственного уровня, сотрудничество с ведущими экспертами", — подчеркнул Моторкин.

Как отметил президент Тверской ТПП Владислав Шориков, итоги форума говорят о том, что "Тверская область становится брендом во всероссийском и даже европейском контексте".

"Очень важно, что в этой работе регион заручился поддержкой крупнейших бизнес-структур.  Стенд Тверской области посетил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков. Это подчеркивает готовность компании к конструктивному сотрудничеству с регионом. Позиция монополиста сигнализирует, что ранее достигнутые амбициозные договоренности по газификации Тверской области будут последовательно реализованы", — полагает Шориков.

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