В "Лаборатории Касперского" подсчитали средний ущерб от одной кибератаки

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Средний ущерб финансовой организации от кибератаки приблизился к 1 миллиону долларов, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского" по итогам исследования "Финансовые киберугрозы в 2016 году" среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира.
Отмечается, что рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной точкой в построении системы защиты. Другим фактором, который вынуждает компании увеличивать расходы в этой области, является усложнение инфраструктуры.
Кроме того, расходы на безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за расширения бизнеса. 83% опрошенных уверены, что объем средств, выделяемых на информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем.
Финансовые организации концентрируются на изучении киберугроз и проведении аудитов системы безопасности, 73% респондентов считают такие меры эффективными. Однако эксперты "Лаборатории Касперского" при разработке стратегии кибербезопасности советуют остерегаться целевых атак, учитывать человеческий фактор и помнить, что одно лишь соответствие требованиям безопасности не дает гарантированной защиты.