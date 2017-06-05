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Экономика

В "Лаборатории Касперского" подсчитали средний ущерб от одной кибератаки

17:0505.06.2017
(обновлено: 17:08 05.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фотоСотрудница во время работы в компании Лаборатория Касперского. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Средний ущерб финансовой организации от кибератаки приблизился к 1 миллиону долларов, сообщается в пресс-релизе "Лаборатории Касперского" по итогам исследования "Финансовые киберугрозы в 2016 году" среди 800 представителей финансовых организаций из 15 стран мира.

Офис Сбербанка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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"Потери финансовых организаций от кибератак становятся все более ощутимыми: по результатам исследования "Лаборатории Касперского", средний совокупный ущерб от одного инцидента достиг 926 тысяч долларов. Самыми разорительными стали атаки на POS-терминалы: средний урон от них составил 2,1 миллиона долларов. Следом идут угрозы, связанные со взломом мобильных устройств (1,6 миллиона долларов ущерба), и целевые атаки (1,3 миллиона долларов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост потерь вынуждает финансовые организации увеличивать расходы на кибербезопасность. Хотя основной причиной остается необходимость соблюдать требования регуляторов, 63% респондентов считают такое соответствие лишь отправной точкой в построении системы защиты. Другим фактором, который вынуждает компании увеличивать расходы в этой области, является усложнение инфраструктуры.

Кроме того, расходы на безопасность могут увеличиваться, когда компания осознает недостаточность собственных знаний в этой области, а также по указанию руководства или из-за расширения бизнеса. 83% опрошенных уверены, что объем средств, выделяемых на информационную безопасность, будет расти и в дальнейшем.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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"С учетом значительных потерь от кибератак неудивительно, что финансовые организации увеличивают бюджеты на безопасность. Мы уверены, что успешная стратегия защиты подразумевает сбалансированный подход к распределению ресурсов — средства должны направляться не только на соответствие обязательным требованиям, но и на защиту от целевых атак, повышение осведомленности сотрудников о безопасности и расширение базы знаний о специфических для отрасли угрозах", — отметил руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Александр Ермакович, слова которого приводятся в релизе.

Финансовые организации концентрируются на изучении киберугроз и проведении аудитов системы безопасности, 73% респондентов считают такие меры эффективными. Однако эксперты "Лаборатории Касперского" при разработке стратегии кибербезопасности советуют остерегаться целевых атак, учитывать человеческий фактор и помнить, что одно лишь соответствие требованиям безопасности не дает гарантированной защиты.

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