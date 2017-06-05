Комитет ГД одобрил продление полномочий Набиуллиной на посту главы ЦБ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате российского парламента вновь назначить Эльвиру Набиуллину председателем Банка России.

"Президент России Владимир Путин рекомендовал на должность председателя Центрального Банка Российской Федерации Набиуллину Эльвиру Сахипзадовну… Есть предложение поддержать кандидатуру", — заявил глава комитета Анатолий Аксаков на заседании.

Комитет обсудил вопрос о продлении полномочий Набиуллиной одновременно с годовым отчетом ЦБ за 2016 год. На рассмотрение Госдумы данные вопросы предполагается вынести 9 июня.

Набиуллина, которая ранее занимала пост главы Минэкономразвития, руководит Банком России с 24 июня 2013 года. Президент РФ Владимир Путин 22 марта представил кандидатуру Набиуллиной в Госдуму для продления полномочий на посту главы ЦБ на новый срок. В случае продления полномочий она будет занимать пост главы регулятора еще пять лет.