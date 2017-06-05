Волатильность курса рубля остается проблемой, считает Набиуллина

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Банк России намерен придерживаться плавающего курса рубля, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме. Глава регулятора признала, что волатильность курса остается проблемой, однако отметила, что она будет снижаться по мере диверсификации экономики.

"Проблемой остается волатильность курса — на это жалуются многие бизнесмены… Волатильность курса будет снижаться по мере снижения зависимости нашей экономики от только сырьевого экспорта. По мере диверсификации экономики, если вы посмотрите на опыт других стран — там где более диверсифицированная экономика, где низкая инфляция, там стабильнее и курс", — пояснила Набиуллина.

Плавающий курс, по ее словам, позволил ЦБ сохранить подушку безопасности: Россия перестала расходовать золотовалютные резервы и даже нарастила их (сейчас они составляют чуть более 400 миллиардов долларов).

"Мы говорили о наших долгосрочных ориентирах и при благоприятных условиях мы готовы нарастить нашу подушку безопасности до 500 миллиардов долларов, но только при полной уверенности в стабильности инфляции и стабильности на валютном рынке", — заявила глава Банка России.

ЦБ планирует и дальше придерживаться плавающего курса, добавила она.