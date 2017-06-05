Нефть дешевеет на опасениях о судьбе венского соглашения по добыче

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к снижению в понедельник днем на фоне опасений, что прекращение дипломатических отношений ряда арабских стран с Катаром может помешать выполнению венского соглашения по сокращению добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.07 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,68% — до 49,60 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,59%, до 47,37 доллара за баррель.

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ утром в понедельник объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. За ними последовали и другие страны. В качестве причин называются "раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью", действия, направленные на "поддержку терроризма, в том числе террористических группировок в Йемене, таких как "Аль-Каида" и "Исламское государство" (запрещены в РФ). Эти новости привели к усилению геополитической напряженности, что вызвало рост нефтяных цен в ходе утренних торгов.

Однако теперь трейдеры обеспокоены, что разрыв дипломатических отношений арабских стран с Катаром негативно отразится на выполнении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в ОПЕК (ОПЕК+), пишет агентство Рейтер.

"Я думаю, что будет небольшая дискуссия о том, какое влияние это (разрыв дипотношений арабских стран с Катаром — ред.) может оказать на нефтяной рынок", — цитирует агентство аналитика консалтинговой компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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