ГОРКИ, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития острова Русский на Дальнем Востоке, который должен стать одной из площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Я утвердил концепцию развития острова Русский. Место это действительно уникальное, мы все, присутствующие тут, бывали (там). На острове в настоящий момент создан и работает современный кампус Дальневосточного университета, работает океанариум. Но потенциал у него, конечно, гораздо шире. В рамках концепции этот остров должен стать одной из ключевых площадок для интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион", — заявил Медведев на совещании со своими заместителями.