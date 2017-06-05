Эксперт призвал законодательно закрепить зоны полетов беспилотников в РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Необходимо законодательно закрепить высоту и зоны, в которых в России можно летать беспилотникам, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, член рабочей группы AeroNet Глеб Бабинцев.

Говоря о необходимости развития отрасли беспилотников в России, собеседник отметил, что для этого нужны определенные поправки в законодательство.

"Нужно "отрезать" безопасный слой высотой до 150 метров, как это сделали другие государства, определить расстояние от аэропорта, от скопления людей, где можно летать беспилотникам, определить запретные зоны на карте России, и тогда появится некий правовой коридор, в котором гражданин, ребенок, авиамоделист могут понимать, где можно летать, а где нельзя. У них будет возможность тогда не нарушать. А сегодня нет возможности не нарушать, потому что где не полети — за городом, в поле или у себя во дворе, ты везде нарушаешь", — отметил Бабинцев на полях ПМЭФ-2017.

"Понятно, что беспилотник может подняться туда, где летает пилотируемая авиация. Поэтому для безопасности нужны технические решения, позволяющие двум судам взаимодействовать друг с другом, чтобы диспетчер их видел. Такие технические решения сегодня существуют, они опробованы. Но опять-таки это упирается в нормативное поле, — рассказал он.

Кроме того, необходимо ввести регистрацию и учет беспилотников. Без регистрации и учета сегодня не запустить многие механизмы, не запустить грамотное и правильное использование воздушного пространства, механизмы страхования. Регистрация и учет не должны носить ограничительный характер, как это фактически есть сейчас, они нужны, чтобы сам бизнес имел возможность получать статистику и аналитику", — заявил собеседник агентства.

Также, сказал Бабинцев, нужно ввести сертификацию эксплуатантов. "Сертификат выдается при соблюдении ряда процедур: это свидетельство внешнего пилота условного образца, это сертификация компании как разработчика-изготовителя, сертификация воздушного судна. Эти процедуры не созданы сегодня", — заявил он.

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