"Студия Артемия Лебедева" разработает декор фасадов МФК "Искра-парк"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Декоративные элементы оформления фасада квартала премиум-класса "Искра-Парк", расположенного на Ленинградском проспекте, разработает "Студия Артемия Лебедева", сообщает пресс-служба компании "Галс-девелопмент", заключившая со студией соответствующий договор.

МФК "Искра-Парк" — это квартал премиум-класса площадью 2,8 га. Комплекс состоит из офисного современного здания и здания с апартаментами из десяти секций переменной этажности. В проекте представлены 772 апартамента площадью от 37 до 130 квадратных метров. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на третий квартал 2018 года.

"В основе новой концепции проекта "Искра-Парк" лежит идея преемственности архитектурных традиций середины XX века- именно тогда активно застраивался Ленинградский проспект. Обновленный МФК "Искра-Парк" — это старая добрая Москва, с монументальным внешним обликом, зелеными дворами и парадными входными группами. Декоративные элементы на обновленных фасадах жилых корпусов не только украсят здание, но и превратят его в летопись в "камне" великих побед и свершений нашей страны", — сказал старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров.