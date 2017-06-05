Суд отложил дело о банкротстве зятя Никиты Михалкова

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 30 августа проверку обоснованности заявления крупной российской лизинговой компании "Трансфин-М", требующей признать банкротом бизнесмена Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как пояснил представитель Бакова в суде, заявитель требует признать и включить в реестр требований кредиторов долг в размере более 1,1 миллиарда рублей. Баков выступил поручителем основного должника – "Курганмашзавода", вместе с ним поручителями являются бизнес-партнер Бакова по крупнейшему российскому машиностроительному концерну "Тракторные заводы" Михаил Болотин и предприятия концерна – Липецкий завод гусеничных тягачей и "Промтрактор-вагон".

По словам представителя Бакова, "никакой задолженности он не признает", так как поручительство прекратилось. Юрист попросил суд приостановить производство по делу о банкротстве, поскольку решение Гагаринского суда Москвы, на котором "Трансфин-М" основывает свои требования, обжаловано, апелляционная жалоба принята Мосгорсудом, но дата ее рассмотрения пока не назначена. Представитель кредитора возражал против приостановления производства. Суд перенес слушания, чтобы дождаться результата рассмотрения апелляции Бакова.

Заявление о банкротстве Бакова поступило в арбитраж 23 марта. В тот же день "Трансфин-М" подала заявление и о банкротстве Болотина. К делу о банкротстве Болотина суд приступит 25 июля. Концерн "Тракторные заводы" в сентябре сообщил, что Баков сменил Болотина на должности генерального директора, при этом Болотин сохранил пост президента компании. Баков родился 27 мая 1962 года. Закончил Институт стран Азии и Африки (ИСАА) при МГУ им. Ломоносова (1984), специальность "международные экономические отношения". Работает в концерне "Тракторные заводы" с сентября 2006 года.

Концерн "Тракторные заводы" управляет более чем двадцатью предприятиями, расположенными в десяти субъектах РФ и за рубежом. Производственная деятельность представлена пятью направлениями: промышленное машиностроение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение специального назначения, запасные части и ОЕМ-компоненты.

"Трансфин-М" — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ "Благосостояние". По итогам 2016 года объем нового бизнеса по сумме договоров лизинга ПАО "ТрансФин-М" составил 46,9 миллиарда рублей, совокупный размер лизингового портфеля превысил 277 миллиардов рублей. На сегодняшний день парк компании насчитывает более 58 тысяч грузовых вагонов и 131 пассажирский.